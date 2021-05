Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chỉ đạo tung clip 'nóng' giả mạo ở quán bar Sunny

Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Thắng (SN 1992, trú tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi “chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên không gian mạng”. Thắng là kẻ chủ mưu vụ phát tán các clip giả mạo "thác loạn ở quán bar Sunny" ở TP Phúc Yên.