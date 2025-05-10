Pháp luật Khởi tố, bắt tạm giam Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 1/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện thủ tục khám xét khẩn cấp nhà thầy giáo Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện Nguyễn Mạnh Tuân.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác từ chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ) về việc đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào tài khoản cá nhân của Tuân, nhưng hoài nghi số tiền không đến được tay những người cần giúp đỡ.

“Thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan Công an.



Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook (Nguyễn Mạnh Tuân có tích xanh, Nguyễn Tuân với hơn 149.000 người theo dõi và Lãng tử Tây Bắc) cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để khơi gợi lòng trắc ẩn, kêu gọi sự ủng hộ. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, đối tượng đã lợi dụng chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Tuân. Đối tượng này sau đó đến cơ quan Công an trình diện, đầu thú.

Hình ảnh một giáo viên từng được nhiều người tin tưởng nay bị còng tay đưa đi là cú sốc với không ít người chứng kiến khi lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của Tuân. Bức màn “từ thiện” mà Tuân dựng lên suốt nhiều năm đã chính thức bị vạch trần.

Trong mắt cộng đồng mạng, Nguyễn Mạnh Tuân từng xuất hiện như một người thầy mẫu mực, đầy nhân ái, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó. Những bài viết kêu gọi ủng hộ được viết bằng giọng điệu chân thành, những bức ảnh trao quà, tặng tiền cho người yếu thế được lan truyền như minh chứng cho một tấm lòng trong sáng.

Hình tượng “người thầy nhân ái, hết lòng vì người khó khăn” ấy đã khiến hàng nghìn lượt theo dõi tin tưởng, hàng trăm nhà hảo tâm sẵn sàng chuyển tiền. Nhưng đằng sau lớp vỏ đạo đức và tử tế ấy, Tuân đã toan tính, chiếm đoạt, biến lòng tin thành công cụ để thỏa mãn lợi ích cá nhân.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tỉnh táo, chỉ gửi gắm niềm tin và đóng góp cho những tổ chức, cá nhân có uy tín, minh bạch.