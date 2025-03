Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn

Ngày 18/3, Cơ quan Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị can này là nữ tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở TP Thủ Đức khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương...