Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can.

4 bị can gồm, ông Nguyễn Cảnh Dũng và Lê Đình Sơn (đều là Phó chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn); ông Lưu Hồng Lân, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ; ông Vũ Hồng Hải, công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Trước đó, ngày 29/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "nhận hối lộ", gồm: Phan Văn Nhâm (SN 1964), Chi Cục trưởng; Ngô Xuân Khang (SN 1968), Đội trưởng Đội nghiệp vụ; Đặng Minh Sơn (SN 1973), cán bộ Đội nghiệp vụ, cùng về hành vi nhận hối lộ. Đồng thời, khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hòa (SN 1980), Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite về hành vi đưa hối lộ. Bước đầu, làm rõ hành vi từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, các cán bộ hải quan trên đã nhận tiền để làm thủ tục cho 5,1 nghìn xe ô tô quá tải qua cửa khẩu Nậm Cắn, với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.