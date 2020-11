Khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu trụ trì chùa Phước Quang

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Cung (38 tuổi) ở huyện Tam Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra làm rõ vụ việc. Bị can Cung từng là tu sĩ có pháp danh là Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình.

Trước đó ngày 22/9, Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Văn bản thông báo cho hoàn tục, không còn là tu sĩ đối với Đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Bị can Phạm Văn Cung lúc còn đi tu. (Nguồn khai thác phatgiao.org.vn) Phạm Văn Cung đăng ký thường trú tại chùa Phước Quang, (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Thời gian vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.