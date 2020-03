Khởi tố bị can, tạm giam vợ chồng người con bạo hành mẹ già

Sáng 29/2, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015, tạm giam để điều tra, làm rõ đối với vợ chồng Võ Quốc Tuấn (SN 1964) là con ruột và Phạm Thị Loan (SN 1963) là con dâu của nạn nhân, cư ngụ tại ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, vì hành vi bạo hành trong quá trình chăm sóc mẹ mình là bà Võ Thị Dung (SN 1932) tại nhà, ở địa chỉ trên.

Bà Phạm Thị Loan dùng tay đánh mẹ chồng.

Vụ việc tóm tắt như sau: Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã An Thạnh Thủy Nguyễn Văn Long, bà Võ Thị Dung có 3 người con gồm 1 trai và 2 gái. Trước đây, bà Dung sống với cháu nội là Võ Hùng Tân.

Đến năm 2018, ông Tân chết. Vợ chồng người con ruột là Võ Quốc Tuấn và con dâu là Phạm Thị Loan về sống chung với bà Dung. Do bà Dung đã lớn tuổi, lúc nhớ lúc quên lại không thể tự chăm sóc cho mình được nên trong lúc sinh hoạt cá nhân không theo ý vợ chồng người con.

Do vậy, trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, ông Tuấn và bà Loan đã bạo hành, ngược đãi, thường xuyên chửi mắng và đánh đập bà Võ Thị Dung một cách dã man.