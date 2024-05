Khởi tố các đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Ngày 15/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Đồng Xoài vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng có hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh.

Thủ đoạn của các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho đối tượng với giá khoảng 500.000 đồng/ tài khoản.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng N.T.L.

Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet banking, thẻ sim điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng. Theo cơ quan Công an, 90% các đối tượng mua hoặc thuê tài khoản ngân hàng để sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác đấu tranh, cơ quan Công an xác định các đối tượng gây án gồm: N.T.L (SN 2000) và N.T.H.N (SN 1989, cùng trú phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), L.H.H (SN 2000, trú xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), N.T.Đ (SN 2000, trú phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), P.L.H.N (SN 2001, trú xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), N.L.T.V (SN 2000, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng L.H.H.

Từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng trên đã thu thập, mua bán hơn 300 tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh thành trong cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng N.T.L, N.T.H.N, L.H.H, N.T.Đ, P.L.H.N, N.L.T.V để điều tra về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Riêng các đối tượng khác, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.