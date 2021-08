Khởi tố chuyên viên Vụ Vận tải cấp trái phép thẻ luồng xanh

Liên quan đến vụ án trên, ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thanh Nga về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hoàng Thị Thanh Nga được Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp thẻ luồng xanh và được giao một tài khoản để sử dụng cấp thẻ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nga đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và móc nối với một số đối tượng để thu gom các trường hợp cá nhân, tổ chức muốn xin cấp thẻ luồng xanh…, sau đó, duyệt và cấp trái phép hồ sơ để thu tiền.