Khởi tố con nghiện hiếp dâm, cướp tài sản của một phụ nữ giữa đêm khuya

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997), trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.



Trước đó, vào ngày 10/11/2020, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.B (SN 1988), trú tại huyện Yên Thành về nội dung: vào khoảng 2h30’ cùng ngày, chị N.T.B đang ngủ tại nhà riêng thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà, sử dụng 01 dao nhọn để khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị, chưa dừng lại ở đó, trước lúc tẩu thoát đối tượng còn cướp 02 chiếc điện thoại di động của chị B.

Đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng. Ảnh: Đức Vũ Sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất vụ việc phức tạp, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) xác lập chuyên án, nhằm sớm truy bắt đối tượng gây án. Thời gian đầu điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, do thời gian diễn ra vụ việc vào đêm khuya, xung quanh khu vực nhà của chị B. không có nhà dân nào liền kề, trong khi đó chị B. đang ngủ với con nhỏ nên không có nhân chứng. Mặc khác sau khi bị hiếp dâm, nạn nhân đã thay toàn bộ quần áo và khoảng 09 giờ sau khi bị hiếp dâm và cướp tài sản thì chị B. mới trình báo với cơ quan Công an.



Với sự quyết tâm cao nhất, Ban chuyên án đã dựng lên được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997), trú tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Đây là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên có thời gian sinh hoạt bất thường. Đến 21 giờ ngày 23/11/2020, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nam Thành.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản nêu trên. Ngoài ra, qua đấu tranh, Cơ quan Công an còn làm rõ, vào ngày 02/11/2020, đối tượng còn lấy trộm 01 chiếc điện thoại Iphone 8 của người dân trên địa bàn xã Nam Thành.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.