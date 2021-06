Khởi tố đôi tình nhân làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Đối tượng Quý tại cơ quan công an.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh ngày 23/6 đã ban hành quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đối với Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1990, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đối với Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1987, trú tại thôn Trường Xuân, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Quý và Phương có quan hệ tình cảm với nhau. Dù biết từ ngày 24/5, thành phố Bắc Ninh nâng cấp độ phòng chống dịch và thực hiện biện pháp phòng dịch (người dân không ra đường sau 20h), ngày 26/5, Phương vẫn đi xe ôm từ Hà Nội về đây và đến nhà Quý ở khu 7, phường Đại Phúc.

Ngày 3/6, Quý ho nhiều, đau mỏi toàn thân, có dấu hiệu mắc Covid-19 song không đi xét nghiệm mà còn cùng Phương thuê phòng nghỉ trên địa bàn.

Tối 10/6, Quý điều khiển xe môtô qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc. Tại đây, Quý không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ của tổ công tác mà ngang nhiên thách thức, đe dọa cán bộ công an làm nhiệm vụ. Quý liên tiếp lăng mạ, xúc phạm Tổ công tác và quay ngang xe môtô, cản trở các phương tiện khác di chuyển qua chốt kiểm soát.

Công an thành phố Bắc Ninh đã khống chế và đưa Quý về cơ quan Công an làm việc. Tại đây, lực lượng phát hiện đối tượng dương tính với chất ma túy; xét nghiệm Covid-19 cũng cho kết quả dương tính. Ngày 12/6, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý về tội gây rối trật tự công cộng.

Về bị can Phương, cơ quan chức năng xác định từ ngày 28/5 đến 10/6, Phương ở trong vùng có dịch đang thực hiện cách ly nhưng đã không tuân thủ. Trong hai ngày 10-11/6, Phương tiếp xúc với hai người đàn ông khiến cả 2 mắc Covid-19./.