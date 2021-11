Khởi tố đối tượng bắn người tại quán cà phê ở thành phố Vinh

Đối tượng Đậu Đức Thuận. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngày 23/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đậu Đức Thuận (sinh năm 1984), trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh về 02 tội danh " Giết người " và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Thuận là đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại một quán cà phê ở thành phố Vinh khiến nạn nhân N.Đ.T. (sinh năm 1972), trú tại thành phố Vinh bị thương nặng.



Trước đó, vào khoảng 8h ngày 20/11/2021, tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 02, phường Quang Trung, thành phố Vinh, anh N.Đ.T. cùng một nhóm bạn đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ đối tượng Thuận bịt khẩu trang từ ngoài bước vào cầm khẩu súng nhằm thẳng anh T. bắn.Sau khi bắn anh T., Đậu Đức Thuận lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T. trúng đạn, bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu.Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.Đến 8h45’ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.Qua xác minh ban đầu, xác định do mâu thuẫn cá nhân nên Đậu Đức Thuận đã gây ra hành vi phạm tội nêu trên./.