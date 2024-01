Khởi tố đối tượng cho vay tiền với lãi suất 1825%/năm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Viết Phương (SN 1995), trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tháng cuối năm 2023, Công an TP Vinh nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Hồ Viết Phương có hành vi cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP Vinh đã tập trung lực lượng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, củng cố các chứng cứ, tài liệu, ngày 16/12/2023, Công an TP Vinh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Viết Phương, thu giữ 1 điện thoại di động, một số giấy tờ cùng vật chứng có liên quan khác.

Đối tượng Hồ Viết Phương. Ảnh: Phạm Thủy

Tại cơ quan Công an, trước tài liệu, chứng cứ từ điều tra viên, đối tượng Hồ Viết Phương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, Hồ Viết Phương đã cho họ vay tiền với thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp tài sản, song với lãi suất cao. Trong đó, có người vay với lãi suất từ 11.500 đồng/ 1 triệu đồng/1 ngày đến 50.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương lãi suất 419,8%/1 năm đến 1825%/1 năm).

Đối tượng thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Phương sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe doạ người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã chứng minh được: từ tháng 6/2023 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Hồ Viết Phương đã cho anh Tr.C.Q. (SN 2007), trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh vay tổng số tiền 192.900.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 38.814.274 đồng.

Hiện, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.