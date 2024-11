Pháp luật Khởi tố đối tượng đấm vào mặt công an khi bị lập biên bản Khi lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành cưỡng chế, tạm giữ phương tiện theo quy định, đối tượng không chấp hành, dùng tay đấm vào mặt 1 cán bộ công an.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 1 bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, vào ngày 11/11, tổ tuần tra, Đội CSGT-TT, Công an huyện Nậm Nhùn làm nhiệm vụ tại đường Lê Thái Tổ, thị trấn Nậm Nhùn đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an Lai Châu

Người vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ tuần tra đã yêu cầu người vi phạm xuống xe để làm việc nhưng người này không chấp hành.

Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ và người dân có mặt ở đó đã kiên trì giải thích rõ về lỗi vi phạm nhưng người này không hợp tác để làm việc mà còn sử dụng điện thoại để quay, phát trực tiếp lên mạng xã hội với những lời nói xúc phạm tổ công tác, bịa đặt, đưa ra các thông tin sai sự thật.

Tổ công tác đã mời người chứng kiến; lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành cưỡng chế, tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục không chấp hành và dùng tay đấm vào mặt 1 cán bộ công an.

Trước hành vi manh động, côn đồ coi thường pháp luật của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở Công an huyện Nậm Nhùn để lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai tên là Mùa A Dế (32 tuổi) trú tại bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn. Dế thừa nhận các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tỏ ra ân hận vì đã có hành vi dùng điện thoại quay phát trực tiếp lên mạng xã hội đưa tin sai sự thật, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng; dùng vũ lực hành hung một cán bộ công an.

Vụ án đang được xử lý theo quy định.