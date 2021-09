Khởi tố đối tượng đạp ngã xe máy, cướp tài sản của phụ nữ

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/9/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị H. trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn về việc chị bị một đối tượng cướp tài sản là 1 điện thoại di động và 520.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp Công an huyện Nam Đàn tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Đối tượng Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Đến khoảng 17h ngày 9/9/2021, lực lượng Công an nhận được thông tin quần chúng nhân dân cung cấp: Có một đối tượng đang nhờ cửa hàng bán điện thoại để “bẻ khóa” chiếc điện thoại di động giống với điện thoại của chị H.

Lực lượng Công an đã xác minh sự việc và ngay sau đó, đối tượng được mời về cơ quan Công an để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Trịnh Dương Tiệp (SN 1985) trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn. Do thiếu tiền tiêu xài, hắn đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường.