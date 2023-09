Khởi tố đối tượng đi xe máy, gắn biển kiểm soát giả cướp giật tài sản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa ra tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ngọc (SN 1998), trú tại xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương về tội cướp giật tài sản.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hồ Hưng

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị đối tượng đi xe máy cướp giật tài sản trên một số tuyến đường trên địa bàn. Cụ thể: Ngày 11/9/2023, chị Đinh Thị H. (SN 1992), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn đến trụ sở Công an huyện Nam Đàn trình báo về nội dung: Tối 10/9/2023, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 46, đoạn thuộc địa phận xã Xuân Hòa thì chị H. bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter màu trắng, không rõ biển kiểm soát cướp giật 1 chiếc điện thoại Iphone 12 Promax trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an huyện tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bảo N., trú tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn về việc: Vào tối 10/9/2023, chị N. đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 15A thuộc địa bàn xã Nam Nghĩa thì bị một đối tượng đi xe máy Exciter cướp giật điện thoại di động Samsung.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, để sớm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Nam Đàn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án truy xét đấu tranh, làm rõ.

Ngày 14/9/2023, Công an huyện Nam Đàn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Văn Ngọc về hành vi cướp giật tài sản, thu giữ 4 điện thoại, 2 xe máy.

Đối tượng Trần Văn Ngọc tại Cơ quan Công an Ảnh: Phạm Thủy

Tại Cơ quan Công an, Trần Văn Ngọc khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ giữa tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Trần Văn Ngọc đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc…

Thủ đoạn của Trần Văn Ngọc là sử dụng xe mô tô gắn biển kiểm soát giả, rồi đi lại trên các tuyến đường vắng vào ban đêm. Quan sát thấy nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ) sơ hở, Ngọc thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hầu hết tài sản mà đối tượng cướp giật là điện thoại di động, với tổng số tiền khoảng 70 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục mở rộng chuyên án.