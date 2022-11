Khởi tố đối tượng giả vờ hỏi đường rồi cướp giật dây chuyền vàng

Thứ ba, ngày 22/11/2022 - 13:39

(Baonghean.vn) - Ngày 22/11/2022, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Sơn (26 tuổi), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Cướp giật tài sản.

Bình Minh – Văn Hậu