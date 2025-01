Pháp luật

Khởi tố đối tượng lợi dụng nghề xe ôm để bán ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.