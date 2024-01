Khởi tố đối tượng lừa đảo 'chạy án' chiếm đoạt 600 triệu đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Là lao động tự do nhưng Nguyễn Tiến Dũng vẫn thông tin tới nạn nhân bản thân có mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có thể chạy án, từ đó chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng của nạn nhân để tiêu xài và đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội.

Ngày 23/01/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng (SN 1972), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 600 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: Văn Hậu

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn thư của công dân tố cáo Nguyễn Tiến Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc nhận tiền để chạy án. Cơ quan Công an đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ...

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Tiến Dũng là lao động tự do, lợi dụng quen biết với các bị hại, Dũng đã thông tin tới nạn nhân bản thân có mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có thể “chạy án”, từ đó chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng của một nạn nhân tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có người thân bị bắt vì phạm tội ma túy. Toàn bộ số tiền nhận từ nạn nhân, Dũng đã sử dụng để tiêu xài và đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Công an thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo.