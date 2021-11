Khởi tố đối tượng mang xe rùa đi trộm két sắt của hàng xóm

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngày 30/11/2021, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối đối tượng Lê Viết Cường (sinh năm 1978), trú tại xóm 4, xã Lý Thành, huyện Yên Thành về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, 09 giờ ngày 17/11/2021, Công an xã Lý Thành, huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của bà Lăng Thị N. (sinh năm 1942) trú tại xã Lý Thành về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm két sắt bên trong có 03 chỉ vàng, tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.