Pháp luật Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp Đối tượng mua bán trái phép hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp là Trần Văn Đường, khai nhận thường xuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Ngày 05/6/2024, Công an huyện Yên Thành cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đường (SN 1993), trú tại xóm Quang Trung, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trần Văn Đường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Chuyên án được xác lập để đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, 10 giờ 25 phút ngày 27/5/2024, tại đoạn đường tỉnh lộ 534 thuộc xóm 8, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Công an huyện bắt quả tang Trần Văn Đường đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường 01 gói nhỏ chứa 10 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại xóm Giáp Ngói, xã Long Thành, huyện Yên Thành, Công an huyện thu giữ thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp mà đối tượng đã cất giấu trong tủ. Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Đường khai nhận thường xuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.