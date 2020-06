Khởi tố đối tượng ‘ngáo đá’ cướp xe máy của người dân

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phan Duy Hiếu (SN 1975), trú xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) về hành vi trộm và cướp tài sản.