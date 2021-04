Khởi tố đối tượng nghiện game online, cướp giật điện thoại của phụ nữ

(Baonghean.vn) - Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn (SN 1999), trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.