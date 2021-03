Khởi tố đối tượng say rượu đánh cảnh sát giao thông

Đối tượng bị bắt giữ.

Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Mạnh Thắng (SN 1981) trú tại tổ 4B, khu 3, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 12h50' ngày 05/3, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Hạ Long đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phường Cao Xanh thì Ngô Mạnh Thắng điều khiển xe mô tô đi đến.

Thấy Thắng có biểu hiện say rượu , không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, Thắng không chấp hành còn có hành vi chửi bới, dùng tay túm cổ áo và đấm vào 02 đồng chí Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nồng độ cồn trong máu của Thắng là 50,5 mmol/L tương đương 232,7 miligam/100mililít máu (gấp gần 2,9 lần so với mức phạt cao nhất về xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô mà trong người có nồng độ cồn theo quy định của pháp luật hiện nay).Hiện Công an thành phố Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định./.