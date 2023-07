Khởi tố đối tượng tiêu thụ hàng chục xe mô tô trộm cắp

(Baonghean.vn) - Liên quan đến chuyên án triệt xóa thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Quân về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, liên quan đến chuyên án bắt ổ nhóm đối tượng hoạt động lưu động “Trộm cắp tài sản (xe mô tô)” từ các tỉnh miền Bắc vào Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An do đối tượng Lương Ngọc Quý (SN 2007), trú tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cầm đầu để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" (trộm xe mô tô).

Ngoài Quý, 5 đối tượng còn lại bị cơ quan Công an bắt giữ, gồm: Nguyễn Trần Ngọc Phú (SN 2006); Trần Quốc Khánh (SN 2006); Phạm Văn Hóa (SN 2005); Trần H.L. (SN 2008), cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Trần Thị Hạnh (SN 2005), trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng trong chuyên án trộm cắp xe mô tô liên tỉnh bị bắt giữ. Ảnh tư liệu

Đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, người dân quên đóng, khóa cửa hoặc để xe ngoài sân không có người trông coi để tiếp cận, rồi thực hiện hành vi trộm cắp. Hoạt động của các đối tượng rất chuyên nghiệp, lưu động liên tỉnh, phân công vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng, có thủ đoạn đối phó tinh vi, các xe sau khi trộm cắp đều tháo biển kiểm soát rồi đưa đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thành Quân. Ảnh: Văn Hậu

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh mở rộng chuyên án, cơ quan Công an xác định các xe mà nhóm đối tượng này trộm cắp được đều bán cho Nguyễn Thành Quân (SN 1999), trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Quân về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu các đối tượng theo quy định.