Khởi tố giám đốc lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga (SN 1984), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (dưới hình thức nhận tiền, hồ sơ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động nước ngoài).

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga. Ảnh: Hồng Hạnh

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Trần Thị Hằng Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền, hồ sơ làm thủ tục du lịch, xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện.

Quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động, nhưng Trần Thị Hằng Nga vẫn giới thiệu mình làm giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động và thông tin công ty của Nga có thể làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động các nước với mức giá rẻ hơn những nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng. Nga cam kết các trường hợp Nga nhận để làm thủ tục xuất khẩu lao động đều có tỷ lệ thành công cao, rất ít trường hợp trượt.

Đối tượng Trần Thị Hằng Nga. Ảnh: Hồng Hạnh

Với sự hứa hẹn của Trần Thị Hằng Nga và thấy mức giá Nga nhận để làm thủ tục rẻ hơn nhiều so với những công ty khác, nhiều môi giới đã tin tưởng và đăng tuyển người có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động để giới thiệu cho Nga. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, đã có hàng trăm công dân có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động các nước như Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Canada, Mỹ… được các môi giới giới thiệu và gửi hồ sơ cho Nga để làm thủ tục.

Quá trình nhận làm thủ tục cho các công dân có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động, Nga đã đưa ra nhiều thông tin để các công dân đóng tiền theo nhiều đợt với tổng số tiền nhiều tỷ đồng, nhưng sau khi đóng tiền vẫn không đi được như Nga đã cam kết.

Nhiều công dân đã yêu cầu Nga trả tiền, Nga hứa hẹn nhiều lần nhưng vẫn không trả tiền cho các công dân. Nhiều trường hợp công dân nộp tiền và hồ sơ cho Nga không được Đại sứ quán các nước cấp visa nhưng bằng nhiều thủ đoạn, Nga vẫn tiếp tục yêu cầu công dân đóng tiền. Tất cả số tiền nhận từ các công dân, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan Công an cũng xác định văn phòng công ty của Nga tại Thành phố Hà Nội chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ, trong văn phòng chỉ có 1 bộ bàn ghế (không có máy tính, máy in, các loại hồ sơ) và cũng không có nhân viên nào trong công ty.

Tang vật vụ án thu giữ. Ảnh: Văn Hậu

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/5/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Khám xét chỗ ở của Trần Thị Hằng Nga, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, CPU máy tính bàn, 3 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu, hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa, hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp cận hơn 500 công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài được các môi giới giới thiệu với tổng số tiền Nga nhận được từ các công dân là hơn 20 tỷ đồng.