Khởi tố hai đối tượng làm giả vỏ pháo hoa Bộ Quốc phòng để bán kiếm lời

Thứ tư, ngày 29/03/2023 - 14:01

(Baonghean.vn) - In ấn các giấy giả mạo rồi thay đổi vỏ bọc pháo hoa nổ thành pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để bán kiếm lời, hai đối tượng vừa bị Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Phạm Thủy - Hồ Hưng