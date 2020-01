Khởi tố kẻ lợi dụng Facebook xuyên tạc vụ việc ở Đồng Tâm

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, tạm giam Chung Hoàng Chương (SN 1977, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) là chủ tài khoản Facebook Chương May Mắn điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 10/1, cơ quan điều tra phát hiện tài khoản Facebook Chương May Mắn do Chương quản lý, sử dụng đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Chung Hoàng Chương bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Công an quận Ninh Kiều đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Chương thu giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ điện tử, điện thoại liên quan.

Trong năm 2018, 2019 và thời gian gần đây, Chương đã đăng tải, chia sẻ trên trang cá nhân 16 bài viết được trích xuất thành 101 trang tài liệu in trên giấy A4, chứa nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết quả giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, kết luận 9/16 bài viết có nội dung thể hiện sự tiêu cực, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, Chương thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại di động truy cập Facebook xem các thông tin không rõ nguồn đăng tải, không kiểm chứng tính xác thực của các bài viết và chia sẻ trên trang cá nhân.

Cụ thể bài viết về sự việc chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Chương không biết diễn biến như thế nào nhưng đã đăng tải những thông tin xuyên tạc đối với lực lượng vũ trang trong khi thi hành công vụ trong vụ việc trên.

Bản thân Chương thừa nhận, trong năm 2016 và 2017 đã nhiều lần đăng tải chia sẻ bài viêt có nội dung xuyên tạc, không chính xác về mỹ quan đô thị và sự việc liên quan đến Formusa nên bị cơ quan chức năng mời giáo dục về việc đăng tải.