Khởi tố 'ma làng' bắt thương lái mua tôm đóng tiền 'bảo kê'

Sáng 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú tại xóm Hợp Thắng, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Từ đầu tháng 12/2020, qua công tác nắm địa bàn, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận thông tin phản ánh của một số thương lái về việc một đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động bảo kê cưỡng đoạt tiền của các thương lái vào thu mua tôm ở các hồ tôm thuộc xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Khi các thương lái đi xe tải vào để thu mua tôm thì bị đối tượng chặn xe, đe dọa, yêu cầu phải thông qua đối tượng và nộp số tiền từ 1 triệu đồng trở lên. Nếu không, đối tượng sẽ không cho đi.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phối hợp với lực lượng Công an các xã có liên quan tiến hành điều tra, xác minh. Qua rà soát, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Nguyễn Thành Trung là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Vào khoảng 16 giờ, ngày 14/12, tại khu vực hồ tôm thuộc xóm Hợp Thắng, xã Khánh Hợp, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Khánh Hợp bắt quả tang Nguyễn Thành Trung khi đối tượng vừa chặn xe tải BKS 18C - 107.65 do anh Vũ Văn Hoàng trú tại xóm Lâm Đình, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, Nam Định điều khiển vào thu mua tôm và cưỡng đoạt 6,5 triệu đồng của tài xế này. Ngoài tang vật là số tiền trên, lực lượng chức năng còn thu giữ tại chỗ 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu Nguyễn Thành Trung đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.