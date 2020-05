Khởi tố mẹ và con trai 'sản xuất' và tiêu thụ hàng tấn mỳ chính giả

Ngày 24/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hùng Tuấn (SN 1978, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) và Trần Thị Nhung (SN 1953, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Tang vật thu giữ.

Trước đó, ngày 14/5, tại ngõ 554 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ô tô bán tải do Vũ Hùng Tuấn điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 thùng mỳ chính mang nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg/1 gói và 2 thùng mỳ chính mang nhãn hiệu Ajinomoto loại 454g/1 gói. Tất cả số mỳ chính trên không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành giám định, lực lượng chức năng làm rõ số hàng trên là giả.

Đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận đang vận chuyển số mỳ chính giả trên đi tiêu thụ. Căn cứ lời khai của đối tượng, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp cửa hàng tạp hóa của gia đình Tuấn tại địa chỉ số 24 Hoàng Hoa Thám, quận Hà Đông thu giữ hơn 1 tấn mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon giả, cùng nhiều dụng cụ như máy hàn, bao bì nylon, 8 bao mỳ chính mang nhãn hiệu Trung Quốc...

Đối tượng Nhung. Ảnh: TTXVN phát Tiến hành điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ mẹ Tuấn là bà Trần Thị Nhung đã nhập mỳ chính không rõ nguồn gốc xuất xứ, đóng vào các túi nylon nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon. Sau đó, Tuấn sẽ vận chuyển các sản phẩm này đi giao cho khách mua hàng.



Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.