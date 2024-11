Pháp luật

Khởi tố nam sinh mưu mô lừa đảo nữ shipper

Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trần Quốc Khánh (SN 2003, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".