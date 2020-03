Khởi tố nam thanh niên đâm người trọng thương với hành vi côn đồ

Ngày 2/3, Công an huyện Tân Kỳ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Từ Đức Quý (SN 1985) trú tại xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cố ý gây thương tích.



Trước đó khoảng 17h30' ngày 10/2/2020 tại bản Chiềng, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn ở bản Ỏn, xã Tiên Kỳ, Từ Đức Quý trên đường về đến khu vực bản Chiềng, xã Tiên Kỳ đứng cạnh đường liên xóm xem người dân bốc gỗ bên đường.

Một lúc sau, anh Trương Công Đường (SN 1967) trú tại bản Chiềng cũng đi đến xem bốc gỗ. Lúc này, Quý bất ngờ dùng chân đạp 3 lần vào xe máy của anh Trương Công Đường. Thấy anh Đường không có phản ứng gì, Quý tiếp tục dùng hai tay nắm vào giá xe máy của anh Đường nhấc xe máy nổi lên rồi thả xuống. Bực tức trước hành động của Từ Đức Quý, anh Đường không kìm chế được đã tát vào má của Quý.

Đối tượng Từ Đức Quý. Ảnh: Minh Tâm Mâu thuẫn dần căng thẳng giữa hai bên và được người dân ở can ngăn. Thế nhưng sau đó Quý tiến đến một tay khoác lên vai anh Đường, tay còn lại rút con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) từ trong túi áo của mình đâm 1 nhát trúng vào vị trí ngực trái anh Đường rồi lên xe máy bỏ đi. Anh đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, sau đó chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã phối hợp với Công an xã Tiên Kỳ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, phát hiện đối tượng đang có mặt tại xã Tiên Kỳ, lực lượng Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Từ Đức Quý về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan Công an, Quý đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định tạm giam đối với Từ Đức Quý để tiếp tục điều tra, xử lý.