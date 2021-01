Khởi tố nam tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch Covid-19

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với D.T.H. - nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines làm lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.