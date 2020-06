Khởi tố người đàn ông đe dọa, chiếm đoạt tiền mua bán trẻ em

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Phò Thế (trú bản Huồi Phuôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Thế đã chiếm đoạt tiền của các đối tượng mua bán trẻ em trả cho gia đình bị hại và “ăn bớt” số tiền nói trên.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trẻ em tại huyện Kỳ Sơn, bắt 2 đối tượng Lương Văn Sơn (trú bản Huồi Lễ, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn và Lữ Văn Chương, trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn” về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng thời gian 5 năm trở về trước, Chương đang làm ăn ở Trung Quốc có quen một người phụ nữ tên Moong Thị Tiên, ở xã Hữu Kiệm. Tiên đã bàn với Chương về Việt Nam, tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Với mỗi người phụ nữ bán được, Tiên sẽ trả cho Chương 100 triệu đồng. Trở về nước, Chương gặp và rủ Lương Văn Sơn tham gia kế hoạch này với thỏa thuận Sơn sẽ được trả công 70 triệu đồng/1 người.

Đối tượng Lương Phò Thế. Ảnh: Anh Quân Với chiêu bài tìm người vào Bình Dương làm việc, Chương và Sơn lừa gạt 2 chị em L.T.L. và L.T. H nhận lời và thu xếp hành lý đi theo. Trên đường đi, 2 chị em gặp một người bạn trong xóm tên T. Biết 2 chị em vào Bình Dương làm việc nên cô gái này xin đi cùng. Trong quá trình đưa các cô gái đi, Chương gặp Lo Văn Phay, sợ Phay tố giác hành vi của mình nên Chương hứa sẽ đưa cho Phay một khoản tiền để giữ im lặng.



Chương đón xe đưa 3 cô gái đi Móng Cái, Quảng Ninh và liên lạc với Tiên. Người của Tiên đón Chương và nạn nhân sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Tại Trung Quốc, 3 cô gái bị bán làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc. Chương được trả 70 triệu đồng/1 người, tuy nhiên Tiên chỉ trả cho Chương 6,2 vạn nhân dân tệ. Khi về Việt Nam, Chương đem đổi được 186 triệu đồng. Số tiền này được Chương chia làm 3, Chương lấy 46 triệu đồng, Sơn 70 triệu đồng và Phay 70 triệu đồng.

Vài tháng sau, L.T.L. từ Trung Quốc gọi điện về cho gia đình thông báo sự việc. Gia đình của L. đã đến tìm Lương Phò Thế và nhờ người này đi tìm Chương và Sơn yêu cầu đưa con gái của họ về. Nếu như đưa được người về Việt Nam, gia đình nạn nhân hứa sẽ trả công cho Thế 1 con bò hoặc 1 nén bạc. Còn nếu lấy lại được tiền bán người thì gia đình sẽ chia đôi cho Thế.

Thế nhận lời và đến gặp Sơn, Phay và Chương. Lo lắng vì bị Thế phát hiện, cả ba đã kể với Thế toàn bộ sự việc và xin Thế đừng báo công an. Thế đe dọa nếu không đưa được người về Việt Nam thì phải trả cho mỗi gia đình bị hại 100 triệu đồng. Sợ việc bị bại lộ, cả ba đã đưa toàn bộ số tiền bán được là 180 triệu đồng cho Thế để trả lại cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, Thế chỉ trả lại cho gia đình, mỗi nhà 30 triệu đồng, số còn lại Thế chiếm đoạt. Ngoài ra, Thế còn yêu cầu các gia đình bị hại trả công cho Thế 5 triệu đồng. Một tháng sau, Thế đến gặp người nhà của Lữ Văn Chương yêu cầu Chương phải trả tiếp cho mỗi gia đình 10 triệu đồng, tổng cộng 30 triệu đồng.

Đầu năm 2020, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp phòng Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng và ra lệnh bắt khẩn cấp Lương Văn Sơn và Lữ Văn Chương về tội "Mua bán trẻ em". Đối với hành vi của Lo Văn Phay, phạm vào tội "Không tố giác tội phạm", cơ quan điều tra đã ra lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Phay.

Về phía Lương Phò Thế, sau khi sự việc bị bại lộ đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau một thời gian dài tìm kiếm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Đồn Biên phòng xã Keng Đu và Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt được Lương Phò Thế đang lẩn trốn trong rừng.