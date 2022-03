Khởi tố người đàn ông hành hung nữ sinh lớp 10 đến ‘chấn động não’

Nữ sinh L bị hành hung phải nhập viện vì “chấn động não”.

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Văn Tình (39 tuổi, ngụ xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) để điều tra về tội cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi.Như VOV.VN đã thông tin trước đó, theo phản ánh của chị B.Th.Ng (42 tuổi, trú tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ), chiều 16/1, con gái của chị là cháu Th.B.Th.L (đang học lớp 10) cùng với một bạn gái đi xe đạp điện đến quán tạp hóa của Thái Văn Tình để mua kim dùng để khâu may, vá quần áo.Khi tới nơi, em L đứng ngoài xe, còn người bạn đi vào hỏi mua 2 cái kim khâu. Khi người bạn của em L lấy 20.000 đồng ra trả thì bị chủ quán từ chối không bán lẻ mà bán nguyên hộp, nên từ chối mua và rời đi. Khi ra ngoài xe, bạn gái này kể lại sự việc cho L nghe.

Sau khi nghe bạn kể, L nói với người bạn: “Mi mua nhiều làm chi, về khâu mồm mi à”. L vừa dứt lời, Tình lập tức chạy từ trong quán tạp hóa ra, đuổi theo xe của 2 nữ sinh, kéo người bạn của em L ngồi phía sau xe ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Tình tiếp tục dùng tay chân đánh liên tiếp vào người của em L. Sau đó, người đàn ông bỏ về nhà.



Nữ sinh được người bạn chở về nhà trong tình trạng hoảng loạn, bầm tím mặt mày và một số bộ phận trên cơ thể và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ điều trị. Do bệnh tình không thuyên giảm nên gia đình đã chuyển em vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em L bị chấn động não.Khoảng 1 tuần điều trị ở bệnh viện thì nữ sinh được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, quá trình ở nhà cháu liên tục kêu đau đầu, tâm lý vẫn còn sợ hãi. Mới đây, cháu đi học thì bị co giật, nôn mửa và liên tục có biểu hiện sợ hãi. Gia đình quá lo lắng nên lại tiếp tục đưa cháu ra một bệnh viện ở Nghệ An để điều trị.Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi Công an yêu cầu xử lý chủ cửa hàng tạp hóa, về hành vi cố ý gây thương tích cho người dưới 16 tuổi. Kết quả tỷ lệ thương tật mà Tình gây ra cho em L được kết luận là 6%. Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.