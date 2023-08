Khởi tố người phụ nữ chuyên cho vay lãi nặng tại huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) -Công an huyện Tân Kỳ vừa phá chuyên án, khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, trong đó, có tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua công tác theo dõi, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1982), trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có biểu hiện cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay tiền với lãi suất cao.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Lan Phương đã cho họ vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa, chửi bới người vay nhằm gây sức ép buộc người vay phải trả tiền theo thỏa thuận.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương. Ảnh: Hồng Ngọc

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Kỳ xác định Nguyễn Thị Lan Phương đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 80 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Tân Kỳ đang điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.