Khởi tố người phụ nữ mang 12.000 viên ma túy tổng hợp đi bán lúc nửa đêm

Ngày 7/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Già Y Dùa (SN 1983), trú tại bản Phà Kháo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 29/12/2021.

Già Y Dùa cùng tang vật. Ảnh: Hoàng Tuấn Hiện cơ quan điều tra cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối với những đối tượng liên quan.



Trước đó, vào khoảng 02 giờ sáng 29/12/2021, tại khu vực bản Phá Khảo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ Già Y Dùa đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, số ma túy trên được người phụ nữ mua bên kia biên giới đưa về Việt Nam bán kiếm lời, trong quá trình đi giao cho “khách hàng” thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ./.