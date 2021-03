Khởi tố nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do vi phạm quy định đấu thầu

Tối 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.