Khởi tố nguyên giám đốc và kế toán Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 31/12, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.