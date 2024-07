Pháp luật

Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo nhập mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt

Cơ quan Công an vừa tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1989), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1992) và Lê Thanh Đức (SN 1991) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.