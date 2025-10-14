Pháp luật Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng liên quan dự án “đồng tiền số Antex” Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự, và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Chiều 14/10, chủ trì thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội cho biết: Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “Shark Bình”), Giám đốc Công an TP Hà Nội ngay lập tức đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên.

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại cơ quan Công an.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình (SN 1981; trú tại: A30 Sunshine City, khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain). Cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích: Bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT).

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng).

Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex, như: Trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - đô la Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án.

Nguyễn Hòa Bình (thứ 3 từ phải qua) và 9 đối tượng liên quan đến vụ án “đồng tiền số Antex”.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay xác định, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan. Đến nay, các đối tượng mới chỉ nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech. CATP đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).