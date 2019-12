Khởi tố thêm 4 người đưa - nhận hối lộ vụ gian lận thi cử Sơn La

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018, ngày 18/12, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh khởi tố, bắt bổ sung một số đối tượng về tội "Đưa và nhận hối lộ".

Khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Nga; Cầm Thị Bun Sọn về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354, BLHS; đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cầm Thị Bun Sọn (trước đó đã được tại ngoại).

Bị can Cầm Thị Bum Sọn (giữa).

Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga.

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can: Trần Văn Điện (SN 1969), trú tại tổ 10 - phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La; cán bộ Trường Tiểu học Chiềng Cơi - TP. Sơn La và Hoàng Thị Thành (SN 1969), trú tại xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh về tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn và cơ quan an ninh điều tra thi hành đúng quy định, trình tự của pháp luật.