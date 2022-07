Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ án Cục Lãnh sự

Tối 25/7, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Theo đó, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 25/7, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: bà Nguyễn Mai Anh (SN 1976) tại Quảng Ninh, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ; ông Ngô Quang Tuấn (SN 1984) tại Hà Nội, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải; ông Trần Văn Dự (SN 1961) tại Thái Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; ông Vũ Sỹ Cường, (SN 1986), tại Hưng Yên, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan ANĐT cũng khởi tố ông Bùi Huy Hoàng (SN 1988) tại Hải Dương, cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khởi tố ông Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1970) tại Bắc Giang, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty Vận tải du lịch Hoàng Long Luxury về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364, Bộ luật Hình sự.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can nêu trên.

Hiện Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/5, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364, Bộ luật Hình sự, đối với hai đối tượng: Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam và Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1972), Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022, chiều 30/6 Thiếu tướng Trần Thanh - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, vụ án Cục Lãnh sự đến nay đã khởi tố 7 bị can về tội "nhận hối lộ", 3 bị can về tội "đưa hối lộ". "Đến nay, qua điều tra cho thấy, các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận cuối cùng", Thiếu tướng Trần Thanh thông tin.