Pháp luật

Khởi tố Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị cùng 7 thuộc cấp

Cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 thuộc cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản.