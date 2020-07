Khởi tố vụ án, bị can trong vụ án 'tham ô tài sản' xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giam 04 tháng đối với bị can Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đình Thịnh.

Đức Vũ - Vương Linh