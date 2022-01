Khởi tố vụ án liên quan 'Tịnh thất Bồng Lai'

Chiều 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, triệu tập ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ”.