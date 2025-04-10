Thứ Bảy, 4/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma’

Đàm Đệ 04/10/2025 06:24

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với dàn lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng thông qua các dự án “ma” biệt thự tại Lâm Đồng.

Ngày 3/10, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Sam Group (địa chỉ tại đường số 30, khu phố 2, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Các bị can gồm: Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) được xác định đã chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng của nhiều người dân.

lua dao du an ma.png
Một trong số các dự án "ma" của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group tại Lâm Đồng. Ảnh: CA

Theo điều tra, Sam Group đã quảng bá, rao bán các dự án biệt thự không có thật tại tỉnh Lâm Đồng, gồm: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri, Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng…

Doanh nghiệp này không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhưng vẫn ký hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ và phiếu đăng ký chuyển nhượng với khách hàng.

Số tiền mà các nạn nhân nộp được chuyển vào tài khoản của công ty và tài khoản cá nhân của Trần Văn Quý. Thay vì thực hiện theo cam kết, các bị can đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi bị hại, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những người từng giao dịch, mua bán dự án của Sam Group nhanh chóng đến trình báo trước ngày 8/10/2025.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại 0693.187.783 – 0903.852.528 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-tim-nan-nhan-mua-biet-thu-ma-2448791.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-tim-nan-nhan-mua-biet-thu-ma-2448791.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Quyết định khởi tố vụ án sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền

Quyết định khởi tố vụ án sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Nghệ An: Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Nghệ An: Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Đọc tiếp

Quyết định khởi tố vụ án sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền

Quyết định khởi tố vụ án sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Nghệ An: Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Nghệ An: Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma’

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO