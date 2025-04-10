Pháp luật Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma’ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với dàn lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng thông qua các dự án “ma” biệt thự tại Lâm Đồng.

Ngày 3/10, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Sam Group (địa chỉ tại đường số 30, khu phố 2, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Các bị can gồm: Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) được xác định đã chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng của nhiều người dân.

Một trong số các dự án "ma" của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group tại Lâm Đồng. Ảnh: CA

Theo điều tra, Sam Group đã quảng bá, rao bán các dự án biệt thự không có thật tại tỉnh Lâm Đồng, gồm: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri, Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng…

Doanh nghiệp này không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhưng vẫn ký hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ và phiếu đăng ký chuyển nhượng với khách hàng.

Số tiền mà các nạn nhân nộp được chuyển vào tài khoản của công ty và tài khoản cá nhân của Trần Văn Quý. Thay vì thực hiện theo cam kết, các bị can đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi bị hại, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những người từng giao dịch, mua bán dự án của Sam Group nhanh chóng đến trình báo trước ngày 8/10/2025.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại 0693.187.783 – 0903.852.528 để được hướng dẫn giải quyết.