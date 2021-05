Khởi tố vụ án người nhập cảnh núp bóng chuyên gia

Chiều 9/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết công an thành phố đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đầu tháng 5, công an quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện hai vụ việc 6 và 14 người nhập cảnh theo thị thực doanh nghiệp và lao động nhưng các "chuyên gia" này không biết doanh nghiệp bảo lãnh cho mình nhập cảnh.

Kiểm tra căn nhà nơi 6 người nước ngoài lưu trú, công an đã tạm giữ ba máy tính xách tay, ba máy tính để bàn mà nhóm người này đang truy cập vào các trang web liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Ngay từ khi phát hiện vụ việc, công an thành phố đã thụ lý và phối hợp điều tra. Do liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo công an Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo để có cách ứng xử phù hợp và xử lý nhanh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông "Tới đây chúng tôi sẽ khởi tố bị can để điều tra và thông tin rộng rãi", tướng Viên nói, cho biết đã có người Việt tiếp tay cho các nhóm "chuyên gia này", vì không phải tự nhiên mà người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Việt Nam.



Theo tướng Viên, đường dây này đã lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước để đưa người nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, các "chuyên gia này" không làm việc tại các doanh nghiệp ở địa phương khác như đã đăng ký mà đến Đà Nẵng lưu trú.

Ông cho biết, người dân cũng như lực lượng công an đã "mệt mỏi" vì tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, làm những việc không rõ ràng, thậm chí là hoạt động phạm tội.

"Những người có hành vi tiếp tay, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí là tình tiết tăng nặng. Quan điểm của công an Đà Nẵng là không có vùng cấm trong sự việc này", Giám đốc Công an Đà Nẵng khẳng định.

Liên quan đến quản lý người nước ngoài, thời gian quan công an Đà Nẵng đã "vận hành cả hệ thống" để nếu có trường hợp người nhập cảnh trái phép sẽ phát hiện ngay. Từ đầu năm đến nay, công an thành phố đã phát hiện 8 vụ, với 24 người nhập cảnh trái phép (22 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam).

Công an đã đề nghị truy tố 2 vụ, với 5 bị can; đang điều tra, xử lý 5 vụ với 33 bị can về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, trong đó có đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ biên giới về các tỉnh thành của Việt Nam, khi đến địa bàn Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ.