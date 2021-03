Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Trước đó, vào khoảng 17h30’ ngày 5/3, tại khu vực sông Nậm Nơn thuộc bản Xiềng Trên, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào.

Điều tra, xác minh hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép của đối tượng Lô Văn Dậu và Lương Du Lan. Ảnh: Phương Linh Kết quả điều tra, xác minh ban đầu, xác định 2 đối tượng Lô Văn Dậu (SN 1983) và Lương Du Lan (SN 1988) đều trú tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn nhận chở thuê 5 người Việt Nam bằng thuyền độc mộc qua sông biên giới để xuất cảnh sang Lào với số tiền công là 4 triệu đồng. 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào, gồm: Nguyễn Văn Thắng, SN 1992; Nguyễn Thị Thủy, SN 1992 và cháu Nguyễn Thị Anh Thơ, SN 2017, đều trú tại xã Đức Thành; Ngô Kim Thọ, SN 1998 và Lê Hồng Lợi, SN 1997, đều trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Dẫn giải đối tượng Lô Văn Dậu và Lương Du Lan bàn giao lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Phương Linh

Hiện, BĐBP tỉnh Nghệ An đang hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra mở rộng, khởi tố vụ án và tiến hành bàn giao các đối tượng cho Phòng PA09 (Công an tỉnh Nghệ An) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.