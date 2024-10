Pháp luật Khởi tố vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại địa bàn biên giới huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào hồi 12h30 ngày 30/9, tại khu vực đường tuần tra cách mốc biên giới Việt Nam - Lào số 457 khoảng 2km, lực lượng Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh điều tra (PA09), Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Tô Văn Quân bị bắt giữ. Ảnh: Phương Linh

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận được Tô Văn Quân (SN 1985), trú tại thôn Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tổ chức trốn sang Lào để lao động tự do. Biết hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” của mình là vi phạm pháp luật và không thể trốn tránh, ngày 4/10, đối tượng Quân đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy xin đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.