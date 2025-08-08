Pháp luật Không chấp hành lệnh đình chỉ hoạt động theo quy định PCCC, Công ty Cổ phần Công Dụng Hóa bị phạt 50 triệu đồng UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công Dụng Hóa, có địa chỉ tại Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, do không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 6/8, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 73/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công Dụng Hóa.

Theo quyết định, công ty này đã không chấp hành Quyết định Đình chỉ hoạt động số 2986/QĐĐC-PC07 ngày 20/10/2024 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Nghệ An. Hành vi này được xác định vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 10 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quyết định xử phạt. Ảnh: P.V

Với vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Công Dụng Hóa bị phạt tiền với mức 50.000.000 đồng; quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 10, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP và Khoản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung các năm 2020 và 2025.